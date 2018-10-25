Усилитель реально пушка с на Даче с Мегафоновской сим картой интернет почти 140 Мегабит в секунду, я думал это глюки, мерил каждый день , ниже чем 120 не опускается, Lte на полную катушку . Раньше пользовался модемом и панельной антенной скорость поднималась до 30 мегабит и все время были сбои приходилось перегружать, модемы сильно грелись и выходили из строя, пробовал и решетку параболик усиление выше но скорости такой не выдавала не одна антенна. Видно цена определяет качество, я насмотрелся на ютубе обзоров и отзывов, про этот усилитель Стрит 2 и вот купил , просто реально нет слов, такая скорость в Москве не у всех есть ))) . Интернет в деревне можно хоть продавать теперь, поставим маршрутизатор на 2 дома нам хватит с соседом с головой. Усилитель имеет русское меню и ничего не нужно ковырять и настраивать Шкала супер, крутишь вправо влево , она или меньше или больше и тестируешь скорость , спидтест уже встроенный и эт о большой плюс. Усилитель Street 2 Pro очень добротное и полезное устройство, своих денег стоит 100% Браво Российским производителям. Степан Бурлаков

Усилитель очень помог справиться с плохим интернетом в частном доме. Заказывала на Валбирис и доставили за 4 дня в Казахстан. Дома интернет не ловил и на улице очень слабенько. Получили усилитель и все проблемы позади. Нам рассказали соседи и вот мы тожа делали заказ. Очень хорошо стал работать интернет. Спасибо, этот усилитель можно заказывать он качественно работает. Нуржан Сименова

Грамотный консультант , посоветовал усилитель интернет Street ultra pro, ближайшая вышка на удалении 12 км и дом в низине и кругом лес, связи нет вообще, только в поле. Купив этот прибор интернет в доме появился, и очень даже приличная скорость, правда пришлось устанавливать на крыше, но это не составило трудностей. Спасибо интернет работает и это главное, к нам кто только не приезжал и какие антенны не привозили никто поймать интернет не мог. Решение отличное, усилитель мощный и 100% работает. Onkel Residence

Еще не закрепляли устройство на улице, но интернет уже ощутимо лучше! Спасибо Катерина Крууз

Советую всем купить этот чудный прибор, на дачу переехали с детками уже на постоянку, интернет нужен как воздух,так как учимся на удаленной системе. Я прочитала много полезной инфо и отзывов, Звонила в саму компанию консультировалась и в итоге заказала на Валбирис , так как там все покупаю и есть скидки. По настройке нет ничего сложного на Даче теперь стабильный и скоростной интернет, советую всем качество наивысшие и главное работает очень хорошо. Анастасия Абрамова

Заказывал Street 2 Pro, в Казахстан и решил проблему с интернетом благодаря этому устройству.Работает очень круто, вставил сим карту , вошел в меню, покрутил и поймал сеть 3G и 4G. Пробовал разные антенны таких скоростей не давала не одна .Вещь реально крутая. Klaus88

Я хочу сказать большое спасибо компании YS-System и лично сотруднику Евгению. Давно назрела необходимость в качественном интернете на даче, тем более, после почти 3 месяцев самоизоляции. Вся беда в том, что наша дача находится в низине. бывшее болото. Несколько попыток (моих и соседей) заполучить интернет не увенчались успехом: мобильная связь еле-еле, а тут интернет. Об YS-System узнал через интернет. Пообщался с Евгением, который посоветовал купить усилитель сигнала Street 2 Pro и рискнул. Тем более, в случае очередной неудачи усилитель сотового сигнала можно было вернуть. И не пожалел! Скорость - около 30 мбит! Что в наших краях очень хороший показатель. Спасибо за стоящую вещь и помощь в подключении и настройке. David S. Rabinovich