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УСИЛИТЕЛИ ИНТЕРНЕТ СИГНАЛА
Усилители интернет-сигнала – это современные востребованные устройства, предназначенные для расширения зоны покрытия провайдеров мобильного интернета. Усилители применяются как альтернатива стандартному USB-модему или роутеру в местах с неуверенным приемом сигнала или вне зоны покрытия, зачастую являясь единственной возможностью подключиться к сети мобильного интернета
Установив усилитель интернета, вы получите стабильное соединение с сетью передачи мобильных данных на максимально возможной скорости. Применение усилителя позволяет существенно повысить комфорт и удобство при использовании услуг мобильного интернета.
БЫСТРОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ В ЛЮБОМ МЕСТЕ
Подключение, созданное при помощи усилителей интернет сигнала, по своим характеристикам практически идентично традиционному проводному способу доступа в интернет. Простота установки и настройки, широкие возможности монтажа и стандартные интерфейсы усилителей позволят быстро и без особых трудностей получить полноценное интернет-соединение на максимально возможной скорости.
Усилители сигнала будет незаменимы при подключении загородных домов и дач, офисов и бизнес-центров, подвальных помещений и отдельно стоящих зданий, магазинов, кафе и других объектов малого бизнеса, мобильных точек продаж, касс, банкоматов и терминалов, при установке видеонаблюдения или систем «умный дом».
Уверенный интернет сигналНа расстоянии до 25км от базовой станции
Антенна 4G и ее сфокусированные элементы в корпусе усилителя обеспечивают усиление до 22 dBi и позволяют установить стабильное соединение на удалении до 25 км от базовой станции любого оператора мобильного интернета.
ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ
Применяемая Антенна MIMO в усилителях сигнала, позволяет расширить пропускную способность канала и обеспечивает стабильную и максимально возможную скорость приёма и передачи данных .
ЭКОНОМИЯ
Подключив интернет с помощью усилителя сигнала в вашем офисе или на другом объекте малого бизнеса, вы начнете экономить на услугах интернет-связи уже с 1-го месяца пользования.
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Усилители оснащены стандартными интерфейсами (USB или LAN), что обеспечивает легкую интеграцию с любыми локальными сетями и дает широкие возможности по выбору места установки.
SIM-СЛОТ
Сим-слот на корпусе усилителя позволяет установить или заменить сим-карту стандарта Mini-SIM за считанные секунды.
ВСЕПОГОДНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Корпус из прочного пластика, устойчивого к УФ-излучению. Класс герметичности изделий IP 66 позволяет производить установку усилителей на внешних фасадах, крышах и т.д.
Усилитель реально пушка с на Даче с Мегафоновской сим картой интернет почти 140 Мегабит в секунду, я думал это глюки, мерил каждый день , ниже чем 120 не опускается, Lte на полную катушку . Раньше пользовался модемом и панельной антенной скорость поднималась до 30 мегабит и все время были сбои приходилось перегружать, модемы сильно грелись и выходили из строя, пробовал и решетку параболик усиление выше но скорости такой не выдавала не одна антенна. Видно цена определяет качество, я насмотрелся на ютубе обзоров и отзывов, про этот усилитель Стрит 2 и вот купил , просто реально нет слов, такая скорость в Москве не у всех есть ))) . Интернет в деревне можно хоть продавать теперь, поставим маршрутизатор на 2 дома нам хватит с соседом с головой. Усилитель имеет русское меню и ничего не нужно ковырять и настраивать Шкала супер, крутишь вправо влево , она или меньше или больше и тестируешь скорость , спидтест уже встроенный и эт о большой плюс. Усилитель Street 2 Pro очень добротное и полезное устройство, своих денег стоит 100% Браво Российским производителям.
Степан Бурлаков
Усилитель очень помог справиться с плохим интернетом в частном доме. Заказывала на Валбирис и доставили за 4 дня в Казахстан. Дома интернет не ловил и на улице очень слабенько. Получили усилитель и все проблемы позади. Нам рассказали соседи и вот мы тожа делали заказ. Очень хорошо стал работать интернет. Спасибо, этот усилитель можно заказывать он качественно работает.
Нуржан Сименова
Грамотный консультант , посоветовал усилитель интернет Street ultra pro, ближайшая вышка на удалении 12 км и дом в низине и кругом лес, связи нет вообще, только в поле. Купив этот прибор интернет в доме появился, и очень даже приличная скорость, правда пришлось устанавливать на крыше, но это не составило трудностей. Спасибо интернет работает и это главное, к нам кто только не приезжал и какие антенны не привозили никто поймать интернет не мог. Решение отличное, усилитель мощный и 100% работает.
Onkel Residence
Еще не закрепляли устройство на улице, но интернет уже ощутимо лучше! Спасибо
Катерина Крууз
Советую всем купить этот чудный прибор, на дачу переехали с детками уже на постоянку, интернет нужен как воздух,так как учимся на удаленной системе. Я прочитала много полезной инфо и отзывов, Звонила в саму компанию консультировалась и в итоге заказала на Валбирис , так как там все покупаю и есть скидки. По настройке нет ничего сложного на Даче теперь стабильный и скоростной интернет, советую всем качество наивысшие и главное работает очень хорошо.
Анастасия Абрамова
Заказывал Street 2 Pro, в Казахстан и решил проблему с интернетом благодаря этому устройству.Работает очень круто, вставил сим карту , вошел в меню, покрутил и поймал сеть 3G и 4G. Пробовал разные антенны таких скоростей не давала не одна .Вещь реально крутая.
Klaus88
Я хочу сказать большое спасибо компании YS-System и лично сотруднику Евгению.
Давно назрела необходимость в качественном интернете на даче, тем более, после почти 3 месяцев самоизоляции. Вся беда в том, что наша дача находится в низине. бывшее болото. Несколько попыток (моих и соседей) заполучить интернет не увенчались успехом: мобильная связь еле-еле, а тут интернет.
Об YS-System узнал через интернет. Пообщался с Евгением, который посоветовал купить усилитель сигнала Street 2 Pro и рискнул. Тем более, в случае очередной неудачи усилитель сотового сигнала можно было вернуть. И не пожалел! Скорость - около 30 мбит! Что в наших краях очень хороший показатель. Спасибо за стоящую вещь и помощь в подключении и настройке.
David S. Rabinovich
Усилитель покупал полгода назад. Street ultra pro. В начале февраля была проблема связанная с тем, что не видел сим-карту, видимо окислились контакты из за перепадов погоды. В январе были морозы до минус 47 и устройство работало исправно. В общем проблему с сим-картой решил таким образом, вытащил её и протёр спиртом. И всё снова заработало. По скорости и дальности связи с ближайшей точкой связи более чем устраивает. Ближайшая антена связи около 30 км. Ближайший город около 32 км. от меня. Ловит всё чётко. Симка стоит Мегафон. Пробовал симку ёта, но увы нет сигнала, пробовал МТС ловит не хуже мегафона, но тарифные планы не устроили. Поэтому остался на мегафоне. Тариф 4 мб. Безлимит за 600 руб. Всё работает и скорость не падает. Рекомендую к покупке именно ультра про тем у кого далеко вышки связи или населенные пункты.
Юрий Белянин
ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ УСИЛИТЕЛЯ 4G-СИГНАЛА
Москва, автомойкаStreet IIзагрузка: 57 Мбит/с.
до установки: 10-12 Мбит/с.
МО, с. МихайловскоеStreet II Proзагрузка: 75 Мбит/с.
до установки: 5-7 Мбит/с.
МО, д. СеливанихаStreet IIзагрузка: 40 Мбит/с.
до установки: 2-5 Мбит/с.
МО, СНТ Кубинка-1Street II Proзагрузка: 67 Мбит/с.
Усилители интернет производятся в РФ в заводских условиях, проходят предпродажный контроль качества и тщательную настройку и юстировку встроенных антенных элементов.
ГАРАНТИЯ
На все усилители интернет-сигнала действует гарантия производителя сроком 1 год, а также предоставляется послегарантийное сервисное обслуживание.
ОТПРАВКА В ЛЮБУЮ СТРАНУ
Приобретенные в нашем интернет-магазине усилители 4G сигнала могут быть отправлены через транспортные компании до адреса получателя в любую точку как РФ, так и всего мира .
ВОЗВРАТ ПОКУПКИ В ТЕЧЕНИЕ 7 ДНЕЙ
Вы можете без объяснения причин вернуть купленное устройство в наш магазин. Подробнее об правилах и условиях возврата товара можно прочитать здесь.
Усилитель интернета, сигнала сотовой связи от YS System
Усилитель сотовой связи интернета 3G, GSM, LTE или репитер, предназначен для расширения зоны покрытия провайдеров мобильного интернета. Компания YS System специализируется на производстве и продаже подобных устройств по невысокой цене. Наши усилители помогут организовать уверенный и бесперебойный приём 3G-4G сигнала в районах с нестабильной мобильной связью.
Предлагаем вам купить Антенну Mimo-усилитель интернета GSM LTE сигнала напрямую у производителя в Москве. На нашем сайте представлены модели по цене от 16 500 рублей. За эту минимальную стоимость вы получите быстрый и стабильный доступ за 5 минут, во всемирную сеть интернет практически в любом месте, сравнимый по скорости с проводным, домашним интернет соединением.
Мы поможем подключить интернет на Дачу, обеспечить быструю и стабильную сотовую связь:
Интернет на даче;
В деревне;
В частный дом
В лесу;
В подвальном помещении;
В офис и бизнес центр
Везде, где нет стабильной сотовой связи.
Слабый сигнал интернет 4G? Выбирайте Street
Все операторы сотовой связи любят рассказывать истории о том, как они увеличивают покрытие своей сети и о доступности быстрого мобильного интернета, даже в самых отдалённых районах. По ТВ подобная реклама крутится по несколько раз в день.
Однако на практике картина зачастую не такая радужная. Почти каждый житель России и СНГ не раз сталкивался с ситуацией, при которой стоит уехать из города на каких-то 10-20 километров и телефон перестаёт стабильно принимать сигнал сотовой сети и интернет. Проведите замер скорости своего интернета.
Красивый значок “4G” сменяется на унылую “E” а потом сигнал интернет и вовсе пропадает. При этом приём голосовой связи может оставаться стабильным. Но зачем нам голосовая связь, если при поездке на природу или на дачу мы надеялись выложить свежий пост в Instagram и поделиться впечатлениями со своими друзьями или подписчиками? Или, может быть, после трудового дня на грядках хотели посмотреть вечером свежую онлайн серию любимого сериала – но не тут-то было.
Интернета нет, хотя отъехали от города всего за несколько десятков километров и вышка сотовой связи должна быть рядом. Впечатления от поездки несомненно подпорчены ведь нужно быть на связи постоянно и работать в сети .
Что делать? Как усилить 4G сигнал сотовой связи? Ответ очевиден – с помощью внешней антенны .
Усилитель- Репитер GSM, 3G, LTE сигнала компании YS-System способны обеспечить уверенный, стабильный приём и высокую скорость интернета на удалении до 25км от базовой станции любого оператора сотовой связи по всей России, СНГ и в любой Стране.
В каких местах телефон плохо ловит, где нужен усилитель интернета
Перечислим основные причины неуверенного приёма интернет-сигнала :
Значительное удаление от вышки сотовой связи;
Особенности местности: нахождение в низине, лесополоса, холмы и гористая местность;
Нахождение в подвальном помещении;
Использование при строительстве зданий экранирующих материалов – таких как сайдинг, металлические и сэндвич-панели.
Вообще причин неуверенного приёма сигнала может быть значительно больше, мы перечислили только основные. Решение вопроса организации доступа к глобальной сети, стоит относительно недорого. Усилить сигнал сотовой связи 3G/4G с помощью антенны проще и дешевле ожидания появления провайдеров проводного интернет или покупки дорогого спутникового оборудования.
Сколько стоит антенна усилитель 4G мобильной связи от YS System
Мы являемся непосредственными производителями оборудования, представленного на нашем сайте. Стоимость улучшения мобильной связи с помощью устройств линейки Street – от 16500 до 29500 рублей. Цена устройства зависит от его мощности и наличия дополнительных модулей Wi-Wi – встроенный WiFi роутер. Все наши устройства выполнены во влагозащищённом корпусе, в них легко устанавливается SIM карта любого оператора, и они обеспечивают стабильную сотовую связь в соответствии с заявленными характеристиками.
Купите усилитель интернета 4G сигнала в нашем магазине в Москве и забудьте что такое медленный интернет или “нет сигнала сети на даче”.